THE GHOST XPERIMENT: AWAKENING

Es gab Zeiten, in denen man Vanden Plas den großen Schritt zutraute. Die Musikgeschichte (samt aufkommender Trends) wollte es anders. Umso mehr ist zu respektieren, dass sich die Pfälzer immer wieder auf die Hinterbeine stellten und bis heute kontinuierlich im Geschäft sind. Man darf bilanzieren: Vanden Plas haben in ihrer nun 25-jährigen Veröffent­lichungs­historie nicht ein wirklich schlechtes Album veröffentlicht – THE GHOST XPERIMENT: AWAKENING setzt diese Tradition fort. Das Konzeptalbum reflektiert bestens die verschiedenen Ebenen der Geschichte, die sich um ein paranormales Experiment entwickelt.

Die Musik nimmt den Hörer an die Hand und leitet ihn an der Seite des variablen Frontmanns Andy Kuntz geschickt durch die Erzählung. Wenn es etwas zu bekritteln gibt, dann die Unter­teilung in nur sechs Stücke. Das hätte man dyna­misch vielleicht besser lösen können. Über neun Minuten Spannung aufzu­bauen, ge­lingt Vanden Plas nicht immer. Nichts­destotrotz: Der zweite Teil dieser Ge­schichte soll im Herbst 2020 folgen. Darauf können sich alle Fans des klas­sischen, variantenreichen und ausdrucks­starken Prog Metal wieder freuen.