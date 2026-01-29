Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Return To Silent Hill

Horrorfilm, Leonine Studios

jetzt bei Amazon.de bestellen
2/ 7
teilen
mailen
teilen
von

‘Silent Hill 2’ (2001) dürfte wohl in erster Linie Videospiel-Fans ein Begriff sein. Bis heute gilt es als eines der besten Horror-Spiele aller Zeiten und erhielt 2024 eine Neuauflage für aktuelle Plattformen (Playstation, PC und seit November 2025 auch X-Box). Der dazugehörige Film ‘Return To Silent Hill’, der am 5. Februar in die Kinos kommt, wird wohl allerdings keine Begeisterungsstürme hervorrufen.

Die erste Verfilmung, ‘Silent Hill’ (2006), erzählt die Geschichte einer Mutter, die in Silent Hill ihre verlorene kleine Tochter sucht. Der Film wurde damals von Fans gut aufgenommen. ‘Return To Silent Hill’ erzählt jedoch eine gänzlich eigenständige Geschichte. Hauptcharakter ist James Sunderland, der davon überzeugt ist, in der geheimnisvollen Stadt Silent Hill seine totgeglaubte Frau Mary zu finden. Er muss sich bald mit dem Horror und den Intrigen auseinandersetzen, die in Silent Hill tief verwurzelt sind. Er kämpft gegen dämonische Wesen, erkundet die zerstörte Stadt sowie ihre unterschiedlichen Dimensionen und überschreitet dabei regelmäßig die Grenzen seines eigenen Verstands.

Entsetzen

Das Entsetzen, das einen beim Schauen packt, hat nichts mit mörderischen, gesichtslosen Krankenschwestern, überdimensionierten Monsterkakerlaken oder Pyramidenköpfen zu tun, die alle in Spiel und Film auftauchen. Erschreckend sind eher die verwirrende Geschichte, die schlechten Effekte und die eindimensionalen Charaktere sowie deren primitive Dialoge. Die Figuren lösen aufgrund ihres schlechten Make-ups typisches „Uncanny-Valley“ Unbehagen aus. Und wo im Spiel viel Wert auf tiefgründige Charakterentwicklung und Hintergrund gelegt wird, bleibt diese Liebe zur Geschichte hier völlig auf der Strecke liegen.

Es ist offensichtlich, dass Regisseur Christophe Gans, Drehbuchautor William J. Schneider und Spielautor Keiichiro Toyama versucht haben, an die Struktur und Ästhetik des Videospiels anzuknüpfen. Leider fehlt es dem Resultat an allen Ecken und Enden und die (Film-) Qualität leidet darunter.

Trost?

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Einziger Lichtblick: Der Soundtrack stammt von Akira Yamaota, demselben Komponisten, der auch die Musik für die Spiele schreibt. Außerdem haben die Kulisse, die Monster und die Charaktere einen gewissen Wiedererkennungswert. Trotzdem verlassen sich die Filmmacher gänzlich auf das Detailwissen eingefleischter ‘Silent Hill 2’-Fans. Leute, die sich weder mit dem Originalspiel noch dessen Remake auseinandergesetzt haben, werden sich schwertun, der Handlung zu folgen. Und selbst Fans des Franchises sollten diese Verfilmung mit Vorsicht genießen – die Geschichte ist undurchsichtig, und Enttäuschung ist vorprogrammiert.

teilen
mailen
teilen
Full Metal Cruise-Doku in der ZDF-Mediathek
Full Metal Cruise VII
In der ZDF-Mediathek gibt es bald die Doku-Reihe ‘Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See’ über die Full Metal Cruise zu sehen.
Ab Freitag, den 12. Dezember um 9 Uhr gibt es in der ZDF-Mediathek (www.zdf.de) die vierteilige Doku-Reihe ‘Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See’ von Christina Gloos und Nina Suweis zu bestaunen. Das ZDF begleitete im September die Full Metal Cruise und dokumentierte das Treiben an Bord. Der Rundfunksender schreibt dazu: "Ausnahmezustand auf hoher See: Gitarrenriffs und Headbangen statt idyllischem Dahintreiben. Zehn Tage entern 2.500 Metalfans und Bands das Kreuzfahrtschiff. Herausfordernd für Kapitän und Crew. Einmal im Jahr verwandelt sich das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff in ein schwimmendes Festival. Metalheads auf hoher See Drei Bühnen, tonnenweise Technik und tausende Liter Bier…
Weiterlesen
Zur Startseite