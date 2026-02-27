Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rob Zombie THE GREAT SATAN

Industrial Rock, Nuclear Blast/Warner (15 Songs / VÖ: 27.2.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Eine Zeit lang sah es so aus, als hätte Rob ­Zombie mit dem Filmfachwechsel seine wahre künstlerische Bestimmung gefunden. Doch bereits mit der von ‘The Lords Of Salem’ (2012) voll­zogenen cineastischen Qualitätswende ging der Hollywood-Traum den Bach runter, was sich auch darin äußert, dass sein letztes großes Leinwandprojekt, die Neuinterpretation von ‘The Munsters’ (2022), lediglich auf den digitalen Heimgebrauchsmarkt herunterskaliert zu erleben war. Womit wir beim neuen musikalischen Lebens­zeichen, dem ersten seit fünf Jahren, wären. Zombies achtes Album zeichnet sich durch die Rückkehr von Gitarrist Mike Riggs und Bassist Rob „Blasko“ Nicholson aus, da John 5 zu Mötley Crüe respektive Piggy D. zu Marilyn Manson abgewandert sind. Ent­sprechend finden sich auf THE GREAT SATAN durchaus Parallelen zum Solofrühwerk in Form von kettenrasselnden, kreissägenden Rückgriffen auf den Horror-Metal-Industrial-Hybrid des Debüts HELLBILLY DELUXE. Jedoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Wednesday 13 längst die Hit-verdächtigeren Songs schreibt und selbst Kollege Manson eine andere künstlerische Reife unter Beweis stellt. Egal, ob Zombie reimlich Bowies Ziggy Stardust belehnt (‘I’m A Rock N Roller’), mit ‘The Devilman’ als Abklatsch von Alice Coopers/Zodiac Mindwarps ‘Feed My Frankenstein’ Fremdleichenfledderei betreibt oder im Klabautermannkontext von ‘Sir Lord Acid Wolfman’ Tom Waits-Manierismen an den Tag legt – THE GREAT SATAN rockt solide, aber zu gleichförmig und lässt veritable Schock- sowie anders gelagerte musikalische Überraschungsmomente weitgehend vermissen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
METAL HAMMER PARADISE 2025: Lautstarkes Familientreffen
Metal Hammer Paradise 2025: Die Leute haben es gefeiert
Es war uns wieder ein Fest! Zur Nachbetrachtung des METAL HAMMER PARADISE 2025 kommt hier ein launiger Nachbericht mit Fotos sowie das offizielle Aftermovie.
Gemeinsam mit euch durften wir eines der besten Metal-Wochenenden des Jahres 2025 erleben! Ihr habt vor der Maximum Metal Stage, im Baltic Ballroom und in der Riff Alm für so viel Action wie noch nie gesorgt, epische Cello- und Power Metal-Hymnen durch die Küstenluft hallen lassen und dem legendären Bill Byford ein gebührendes Welcome-Back beschert. Das schaffen nur 4.000 Metalheads, die den Weissenhäuser Strand zu ihrem Paradies erklären: It was you that set the spirit free! Grund genug, das auch in Bewegtbild festzuhalten. Viel Spaß mit dem offiziellen METAL HAMMER PARADISE Aftermovie 2025! Wenn man in die Passage des Ferienparks…
Weiterlesen
Zur Startseite