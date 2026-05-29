Das Alternative Metal-Trio um Sängerin Kitty A. Austen meldet sich mit seinem dritten Longplayer zurück. Nachdem ihre letzte Platte mit dem schlichten Titel BLOODSUCKER (2023) nicht die besten Kritiken abstauben konnte (Kollege Frank Thießies vergab zwei Punkte), versuchen es die Briten dieses Mal mit dem ausführlicheren Titel YOUR GOD FEARING DAYS ARE ABOUT TO BEGIN. Es wirkt in seiner Gesamtheit gerad­liniger, dennoch setzen Saint Agnes weiter auf ihren modernen Mix aus elektronischen Beats und Effekten, Punk-Attitüde und eingängigen Gitarren-Riffs. Modern schön und gut; ab und zu schießt der Dreier damit allerdings über das Ziel hinaus, wie im zunächst vielversprechend anmutenden ‘The Father, The Son And The Holy Beast’, das sich gegen Ende immer mehr in wilden Sound-Spielereien verliert. Lichtblicke sind die klavierbegleiteten Balladen ‘The Beast’ und ‘Where Do I Begin’ oder das kräftige ‘Gods Of War’. Darin wagt Austen neben ihrem typischen Sprechgesangsstil auch etwas klassischen Klargesang, was den Songs mehr Emotionalität verleiht und beweist: Die Menge von Stimmverzerrern und -effekten bräuchte es gar nicht! Dennoch könnte der Plan aufgehen. Ähnliche Künstler wie Poppy, zu der sich der Vergleich aufdrängt, liegen gerade schwer im Trend. Allerdings schafft es die US-amerikanische Kollegin, etwas mehr Varianz, Energie und Emotion in ihren wilden Genremix zu legen.

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