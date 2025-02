Peter Steele, Frontmann von Type O Negative, hätte heute seinen 63. Geburtstag gefeiert. Ein Anlass, um an den unvergesslichen Künstler mit der unverwechselbaren Stimme zu erinnern.

Am 14. April 2010 musste sich die Musikwelt von einer ihrer auffälligsten Persönlichkeiten verabschieden: Peter Steele, Frontmann der Gothic Metal-Band Type O Negative, verstarb im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Aortenaneurysmas, einer Aussackung der Hauptschlagader. Heute, am 4. Januar 2025, hätte der Musiker seinen 63. Geburtstag gefeiert. Peter Steele hinterlässt erste Spuren Peter Thomas Ratajczyk, wie Steele mit bürgerlichem Namen hieß, wurde 1962 in Brooklyn, New York geboren. Seine Erscheinung war ebenso unverwechselbar wie seine Musik: Mit einer Körpergröße von 2,03 Metern, seinem düsteren Look und einer tiefen klangvollen Bassstimme verkörperte der die Essenz des Gothic Metal.…