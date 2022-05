Septicflesh MODERN PRIMITIVE

„Ich bin einfach ausgerastet“, erklärt der ehemalige Marilyn Manson-Gitarrist John 5 in Bezug auf den Vorfall von 2003 während eines Interviews.

In der am 11. April 2022 ausgestrahlten "Trunk Nation With Eddie Trunk"-Episode lässt der ehemalige Marilyn Manson-Shredder John 5 den berüchtigten Bühnenausraster beim Rock Am Ring-Festival im Jahr 2003 Revue passieren. Während der Live-Performance von ‘The Beautiful People’ kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Manson und seinem Gitarristen, bei der (wie unten im Video zu sehen) wütend herumgestikuliert, geschrien und geschubst wurde. Offenbar ließ sich John 5, bürgerlich John William Lowery, überreaktiv von Manson aus der Fassung bringen. Lowery liefert inzwischen allerdings eine gute Begründung für seinen impulsiven Wutausbruch. Unerwarteter Tod und Schlaflosigkeit „Meine Schwester starb kurze Zeit vor dem…