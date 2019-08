Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 21.06.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Kryptos, Dreamslave und Critical Mess.

Memoriam Jedes Jahr ein Album, das muss man erst mal auf die Reihe kriegen. Doch von Abnutzungs- oder Ermüdungserscheinungen kann auch auf diesem Werk keine Rede sein. Alles über REQUIEM FOR MANKIND findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=zlhLxXD5ERw Hollywood Vampires Nachdem sich Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry auf dem Debüt von 2015 vornehmlich darauf konzentrierten, Vorbilder zu covern, präsentieren sie nun überwiegend eigenes Material. Wie sich das anhört, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=U8VnYZLWr_s Bokassa Was die von Metallica-Trommler Lars Ulrich hoch gelobte Truppe draufhat und was es mit ihrem sogenannten "Stoner-Punk" auf sich hat, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=LrQ-xtZOzR4 Diese und…