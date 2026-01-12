Toggle menu

Metal Hammer

 Search

SLEEP AWAKE

Survival Horror, Eyes Out/Blumhouse Games

jetzt bei Amazon.de bestellen
3.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Auf dem Papier liest sich ‘Sleep Awake’ wie ein Spiel, das gezielt auf die Sehnsüchte von Metalheads zugeschnitten ist. Für den Soundtrack zeigt sich Finck (Nine Inch Nails) verantwortlich – ein Garant für atmosphärische Wucht, wie bereits ‘Wolfenstein: Youngblood’ (2019) zeigte. Und tatsächlich gehört die Musik zu den größten Stärken dieses Horror-Survival-Abenteuers: düster, industriell und konsequent nervenaufreibend. Doch ‘Sleep Awake’ überzeugt nicht nur akustisch, auch dramaturgisch setzt Entwickler Eyes Out die richtigen Akzente. Im Zentrum steht Protagonistin Katja, die sich in einer dystopischen Welt behaupten muss, in der Menschen spurlos verschwinden, sobald sie einschlafen. Letzter Zufluchtsort ist die verfallene Stadt The Crush, zerfressen von kollektiver Schlaflosigkeit und dem Wahnsinn ausgeliefert.

Mit seiner Mischung aus Stealth- und Erkundungs-Passagen inszeniert sich ‘Sleep Awake’ wie ein interaktiver Horrorfilm, der seine Geschichte angenehm straff erzählt. Genau hier offenbaren sich jedoch auch Schwächen: Viele Schleich-Passagen wirken unausgegoren. Sichtfelder der Gegner verhalten sich oft unvorhersehbar, was zu übermäßigem Trial-and-error-Verhalten führt. Der Frust bremst die ansonsten flüssige Dramaturgie – ein unnötig uneleganter, aber verschmerzbarer Fauxpas. Abseits dessen gelingt Eyes Out jedoch vor allem eines: eine ebenso düstere wie stringent erzählte Geschichte, die zwar durch technische Unsauberkeiten an Spannung einbüßt, dabei aber stets von einem brillanten Soundtrack getragen wird.

teilen
mailen
teilen
Tony Iommi-Gitarrenverlosung bringt £50.000 ein
Tony Iommi von Black Sabbath 2016 bei Rock im Park
Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi hat eine seiner Gitarren für den guten Zweck verlost und £50.000 gesammelt.
Unglaubliche Leistung Auf Instagram schreibt der Black Sabbath-Gitarrist in einem Statement: "Ein riesiges Dankeschön an jeden, der sich in den letzten Wochen ein Los zu meiner Gitarrenverlosung gekauft hat. Zusammen habt ihr über £50,000 für die Spendenaktion für das Heartlands Hospital gesammelt. Was für eine unglaubliche Leistung, die nur durch euch möglich war. Ich danke euch allen."   Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an   Ein Beitrag geteilt von Tony Iommi (@tonyiommi) Guter Zweck Schon im November machte er auf die Verlosung aufmerksam, bei der Geld für die Renovierung des Krebsbehandlungszentrums des Krankenhauses gesammelt wird. Er schrieb: "Ihr habt jetzt…
Weiterlesen
Zur Startseite