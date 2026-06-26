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Snowy White THE FINISHING TOUCH

Blues Rock, Snowy White (10 Songs / VÖ: 26.6.)

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4.5/ 7
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White war lange Jahre Tour-Gitarrist für Pink Floyd und in der Folge für Roger Waters (ein Einfluss, den man insbesondere in dem schönen Song ‘Lost In The Blues’ widerhallen hört), stellte sein Gitarrenkönnen aber auch schon auf den Alben CHINATOWN (1980) und RENEGADE (1981) in den Dienst von Thin Lizzy. Seit 1983 hat der Busenkumpel von Fleetwood Macs Peter Green Soloscheiben im zweistelligen Bereich veröffentlicht, in deren Reihe sich nun THE FINISHING TOUCH als jüngstes Exemplar gesellt. Von White höchstpersönlich produziert und mit einem zum Teil bekannten Ensemble von Kollaborateuren umgesetzt, präsentiert der fingerfertige Meister der federleichten Figuren und schwebenden Melodien mit gewohnt nonchalant britischer Gesangsstimme einen neuen Reigen tiefenentspannter Nummern, die man fast als verträumten Lounge Blues bezeichnen könnte. Also ziemlich das exakte Gegenteil von dem aufbrausenden Blues-Verständnis, welches Kollege Jared James Nichols an den Tag legt. Geschmackvolle Vormittagsmusik für das verlängerte Wochenende.

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