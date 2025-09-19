Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Species CHANGELINGS

Thrash Metal , 20 Buck Spin/Believe (7 Songs / VÖ: 19.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die Musik der polnischen Band Species als bloßen Thrash zu bezeichnen, wird ihrem neuestem Album CHANGELINGS nicht gerecht. Obwohl sich die Band in erster Linie schrammelnden Gitarren, polterndem Schlagzeug und heiser geschrienem Gesang verschrieben hat, kommt es zwischendurch zu einigen Besonderheiten, die man in der Musik der Thrasher eindeutig nicht erwartet hätte. Inmitten des lärmenden Dickichts schlängeln sich immer wieder flinke Gitarrenmelodien oder ein funkiger Bass durch, die man eher auf einem Rush-Album erwartet hätte. Die überraschenden progressiven Melodien lockern das übliche Geprügel erfrischend auf und bieten eine neue Perspektive auf die Musik. Die Polen erschaffen damit eine ­detaillierte, spannende Klanglandschaft, die von rau und grob (‘Inspirit ­Creation’, ‘The Essence’ und ‘Terror Unknown’) bis hin zu sanft, spacig und abgedreht reicht (‘Waves Of Time’, ‘Voyager’ oder auch ‘Biological Masterpiece’). Besonders auffallend sind der ruhige Klargesang inmitten von ‘Waves Of Time’, der in starkem Kontrast zu den sonst kreischenden Vocals steht, und die wabernden Synthesizer von Gastmusiker Krzysztof Buffi, die auf ‘Voyager’ zusätzlich zu den Gitarrenmelodien eine weitere Ebene hinzufügen. Gegen Ende von CHANGELINGS wird man mit dem zehnminütigen Progressive Thrash-Epos ‘Biological Masterpiece’ herausbefördert.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Full Metal Cruise XII: Alle Infos zum Metal-Event auf dem Meer
Full Metal Cruise VII
Europas härteste Kreuzfahrt, die Full Metal Cruise, wird im September 2025 zweimal in See stechen und Kurs auf den Norden nehmen. Hier findet ihr alle Infos.
Datum Die Full Metal Cruise XII findet vom 20. bis 25. September 2025 statt. www.full-metal-cruise.com Veranstaltungsort Für die glücklichen Hochsee-Metalheads, die eine der begehrten Kabinen auf der Mein Schiff 3 ergattern konnten, geht es vom 20. bis zum 25. September 2024 nach Polen. Von Kiel aus fährt die Full Metal Cruise durch die Ostsee über Klaipeda in Litauen und Danzig in Polen. Nach fünf lauten und wilden Tagen endet die Reise dann erneut in Kiel. Auf Part 1 folgt vom 25. bis 30. September dann Runde 2. Angefahren werden vier neue Häfen: Klaipeda in Litauen, Gdynia in Polen, Visby auf der…
Weiterlesen
Zur Startseite