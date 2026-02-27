Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Saitenhieb: Der Tod der Zugabe

Knorkator, 06.02.2026, Hamburg, Große Freiheit 36
Knorkator, 06.02.2026, Hamburg, Große Freiheit 36
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler nimmt sich Zugaben bei Konzerten an und hinterfragt das Prozedere.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Liebe Metalfans!

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, und nach dem Ende geht’s noch weiter. Letzteres ist mittlerweile so selbstverständlich, dass manchem Abschluss jeder Zauber fehlt. Das Phänomen beobachte ich schon länger; zuletzt wurde es mir beim Tourneestopp von Cradle Of Filth offenbar. Tolles Konzert, spitzen Setlist – schließlich (oder eben: nicht) geht die Band von der Bühne und das olle Zugabespiel beginnt. Das Publikum macht halblaut mit, fabriziert das Nötigste an Applaus, begibt sich in den Abwartemodus. Dabei hatten alle Bock auf mehr, wie sich zeigt, als die Show weitergeht. Aber: Dass es weitergeht, war sowieso klar, stand so auf setlist.fm, war in den Insta-Storys von vorherigen Konzerten zu sehen – warum also Energie verschwenden?

Saitenhieb03_Kessler-k

„Zugabe“ heißt heutzutage: Am Ende werden die großen Hits ausgepackt. Dass dies inszeniert und Spannung aufgebaut werden will: unbedingt! Aber das auswendig gelernte Verschwinden, minutenlange Abwarten und Wiederkommen hat eher etwas von Versteckspiel mit einem Zweijährigen: „Du siehst mich nicht. Da bin ich wieder!“ Ehrliche Begeisterung, durch die sich Publikum und Künstler gegenseitig zu nochmaligem Aufbäumen motivieren, sieht anders aus; ein festgelegtes Programm wird abgespult. Klar ist das auch produktionstechnisch bedingt. Größere und große Konzerte unterliegen strikten Abläufen, die Zeitfenster sind eng, die Licht-Show vorproduziert. Für Spontaneität bleibt wenig Raum. Das macht kleine Club- und Jugendzentrum-Shows, wo alles weniger eingespielt ist, zur letzten Bastion der ehrlichen, begeisterten, bis zum Gehtnichtmehr verschwitzten Zugabe.

Kunststück

Wobei, es kann auch andersherum funktionieren: Guns N’ Roses haben es 2018 im Berliner Olympiastadion gezeigt. Die Band war gut drauf, den Gesang von Axl Rose empfand ich als in Ordnung (es ist lange her und ich war nicht ganz nüchtern), aber der Sound ausnehmend furchtbar. So sehr, dass sich das auf die Stimmung vor und folglich auf der Bühne übertrug! So waren sich alle Beteiligten einig: Wir hatten jetzt genug, lasst uns das nicht unnötig in die Länge ziehen. Das Kunststück ist, zu wissen, wann und wie man ein gutes Ende setzt.

Euer

Sebastian

Ihr erreicht den Autor unter redaktion@metal-hammer.de.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Bands Flughafen Gigs Konzerte Saitenhieb Sebastian Kessler Zugabe Zuschauer
METAL HAMMER Podcast Folge 121 mit The Butcher Sisters u.a.
Podcast-121-quer
Megadeth sagen Tschüs. Jay Weinberg zieht weiter. Judas Priest blicken zurück. The Butcher Sisters im Interview. Neue Alben von Mayhem, Poppy, Tailgunner u.a.
Back In Black – das Metal-Update Quasi aus dem Nichts kündigen Judas Priest ihre Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ an. Der Film von Sam Dunn feiert seine Premiere bald in Berlin! Das Schlagzeugerkarussell dreht sich weiter: Jay Weinberg verlässt Suicidal Tendencies und setzt damit seine bewegte Geschichte fort. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Megadeth MEGADETH Poppy EMPTY HANDS Tailgunner MIDNIGHT BLITZ Mayhem LITURGY OF DEATH Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER…
Weiterlesen
Zur Startseite