Die Walpurgisnacht liegt zwar zur Veröffent­lichung schon zwei Monate zurück, doch die Hexen tanzen wieder um den Blocksberg: Nach dem lang ersehnten SEASON OF THE WITCH (2015) haben die deutschen Veteranen Stormwitch drei Mitglieder ausgetauscht. Das Herz der Gruppe bilden aber weiterhin Bassist Jürgen „Wanschi“ Wannenwetsch und Sänger Andy Mück, der mit seiner angenehmen, gelegentlich hohen Stimme sowieso die Hauptrolle spielt.

BOUND TO THE WITCH mag namentlich nicht besonders kreativ sein, hält für Anhänger von traditionellem Heavy Metal aber einiges bereit: Am eindringlichsten kommt der ‘Game Of Thrones’-inspirierte Ohrwurm ‘Arya’ daher; schwer in Ordnung gehen auch ‘The Choir Of The Dead’, der sanfte Titel-Track, das melodisch riffende ‘Life Is Not A Dream’, das live-taugliche ‘Ancient Times’ sowie das unterhaltsame ‘Rats In The Attic’ (einer von drei als Bonustrack neu aufgenommenen Band-Klassikern). Leider spielt sich das Werk meist in recht behäbigem Tempo ab, was seinen erzählerischen Anspruch unterstreicht, in der Gesamtheit aber langatmig zäh wirkt.

Speziell bei längeren Stücken wäre eine Verschlankungskur nötig, welcher auch die Schwulstballade ‘Nightingale’ zum Opfer fallen dürfte. Insgesamt liefern Stormwitch mit BOUND TO THE WITCH einen weiteren Beweis dafür, dass sie nach wie vor in der soliden Mittelklasse agieren – was ja auch eine Tugend ist.