DOWN BELOW

Die Tage, in denen diese Schweden mit Autopsy verglichen wurden, gehören längst der Vergangenheit an. Tribulation haben sich des Death Metal entledigt und die draufgängerischen Blastbeat-Attacken durch Eleganz und kühle Passivität ersetzt. Auch auf ihrem vierten Album DOWN BELOW blicken die Initiatoren Johannes Andersson (Gesang, Bass), Adam Zaars (Gitarre), Jonathan Hultén (Gitarre) und Schlagzeugneuzugang Oscar Leander (ex-Deathstars) nicht zurück, sondern führen den mit THE CHILDREN OF THE NIGHT (2015) eingeschlagenen Weg der Selbstbestimmtheit fort.

Dabei tauchen sie noch tiefer hinab in die Welt der Schatten, lassen sich nicht selten von Fields Of The Nephilim leiten und erschaffen ein überwältigendes Zusammenspiel aus bedrückender Finsternis und gespenstischen Tonfolgen, die sich unabwendbar zu ergreifenden Melodien aufbäumen, um die dämonische Tristesse mit (einer Art) Leben zu erfüllen – Respekt. Tribulation beherrschen die Romantik der Opazität wie keine anderen und liefern mit DOWN BELOW zweifellos das Opus Magnum ihrer bisherigen Karriere ab. Standing ovations – die Unterwelt hat endlich einen Soundtrack!