Avenged Sevenfold kündigen für 2025 eine exklusive Show in der Berliner Zitadelle Spandau an!

Nach ihren fulminanten Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park in diesem Jahr kehren Avenged Sevenfold zurück nach Deutschland und spielen am 21. Juni 2025 eine exklusive Show in der historischen Kulisse der Berliner Zitadelle Spandau. Die Fans können sich auf ein unvergessliches Konzerterlebnis freuen, das die mitreißende Energie und musikalische Virtuosität der Band in einzigartigem Ambiente präsentiert. Avenged Sevenfold, 1999 im kalifornischen Huntington Beach gegründet, haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten einen festen Platz in der Spitze der Metal- und Rock-Welt erarbeitet. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Metalcore, Hard Rock und progressiven Elementen, haben sie Musikgeschichte…