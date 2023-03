Der frühere Running Wild-Gitarrist Michael Kupper alias Majk Moti weilt nicht mehr unter uns. Der Musiker ist mit 65 Jahren gestorben.

Michael Kupper lebt nicht mehr. Der einstige Gitarrist von Running Wild, der sich den Spitz- beziehungsweise Künstlernamen Majk Moti gab, ist am vergangenen Donnerstag, den 16. Februar 2023, gestorben. Dies vermeldeten einige seiner Kollegen wie Jens Becker und Stefan Schwarzmann in den Sozialen Medien (siehe unten). Zur Todesursache liegen aktuell noch keine Informationen vor. Der Musiker wurde lediglich 65 Jahre alt. Gute Reise Majk Moti spielte von 1985 bis 1990 bei Running Wild und wirkte während dieser Zeit an fünf Longplayern mit. So ist Kupper auf BRANDED AND EXILED (1985), UNDER JOLLY ROGER (1987), READY FOR BOARDING (1988, Live-Album), PORT…