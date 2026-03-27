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The Casualties DETONATE

Punk Rock , Hellcat/Indigo (13 Songs / VÖ: 27.3.)

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3.5/ 7
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Punk’s not dead – oder etwa doch? Na ja, zumindest The Casualties geben definitiv ihr Bestes, das Punk-Ethos am Leben zu halten. Immerhin verkörpern die New Yorker optisch ziemlich alle Stereotype: Bunte Mohawks? Check! Schwarze Lederjacken? Check! Ordentlich Nieten? Selbstverständlich! Doch leider braucht es mehr als Klischees, um gute Musik zu produzieren. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, grundsätzlich gibt es an DETONATE nichts Schwerwiegendes auszusetzen – The Casualties sind schließlich kompetente Musiker. Stattdessen fehlt dem neuesten Album der amerikanischen Punks schlichtweg das Alleinstellungsmerkmal. Bestimmt lassen sich Songs wie ‘People Over Power’ oder ‘Pigs On Fire’ nach ein paar Bier ganz geschmeidig mitgrölen, doch für viel mehr taugen die einfallslosen Punk-Hymnen der New Yorker leider nicht. Sowohl lyrisch als auch musikalisch bietet DETONATE nichts, was andere Bands nicht schon vor Jahren besser hinbekommen haben. Am Ende bleibt leider nicht mehr hängen als die Gewissheit, dass man die Zukunft des Punk vielleicht doch lieber den jüngeren Generationen anvertrauen sollte.

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Sepultura arbeiten an einer EP, sagt Andreas Kisser
Sepultura @ Summer Breeze 2023, 16.8.2023
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