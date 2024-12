Foto: Sony Pictures/Sony Pictures

Die Sony’s Spiderman Universe (SSU) Adaption der Geschichte von ‘Kraven The Hunter’ stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Bereits zu Zeiten der Spiderman-Filme mit Tobey Maguire (2002, 2004, 2007) war es im Gespräch, Kraven zu integrieren. Als dann jedoch stattdessen das gesamte Franchise eine Neuauflage erhielt, wurde diese Idee verworfen. Auch verschiedenste Ansätze, den Überlebenskünstler mit russischen Wurzeln in einem Spiderman-Film unterzubringen, wie es seine Comic-Vorlage eigentlich vorgibt, scheiterten. Der nun endlich erschienene Film sollte ursprünglich im Oktober 2023 erscheinen, hat es jedoch nach zwei Verschiebungen erst jetzt, am 12.12.2024, auf die deutschen Kinoleinwände geschafft.

Handlung: ‘Kraven The Hunter’

Als Zuschauer begleitet man Sergei Kravinoff, einen Teenager mit einem komplexen und schwierigen Verhältnis zu seinem Vater, welcher klischeehaft im Drogenhandel tätig ist. Nachdem er sich von ihm und seinem kleinen Bruder Dimitri trennt, zieht er in die ostrussische Wildnis und wird zu einem Überlebenskünstler. Dabei hilft ihm die übernatürliche Kraft, die er durch die richtige Mischung aus Zaubertrank und Löwenblut während einer Nahtoderfahrung erlangt. Wenn jemand an dieser Stelle hellhörig wird, liegt er ganz richtig. Löwenblut macht Kravinoff, der sich später Kraven nennt, zu einem Menschen mit löwenähnlichen Eigenschaften, und das ganze im Spiderman-Universum. Das hört man nicht zum ersten Mal.

Im weiteren Verlauf des Films begegnen einem diverse Bösewichte, darunter ein Nashorn-Mensch (wie passend). Kraven, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die bösen Menschen dieser Welt zu jagen und auszurotten, gerät in das ein oder andere Visier und es werden viele explosive Action-Szenen geboten. Diese sind, wie von Columbia Pictures und Marvel Studios zu erwarten, technisch grandios umgesetzt. Durch die Altersfreigabe ab 16 Jahren wird es durchaus blutig und explizit, was zur düsteren Atmosphäre des Films beiträgt.

Den offiziellen Trailer könnt ihr hier sehen:



Fehlendes Alleinstellungsmerkmal

Wie bereits festgestellt, scheint Kraven am Ende des Tages nichts anderes als eine Löwen-Version des altbekannten Spiderman zu sein. Trotz dieser plump klingenden Zusammenfassung hat der Blockbuster einiges zu bieten. Die gesamte Länge ist gespickt mit Action-Szenen, die nie zu ausführlich sind. Dadurch bleibt die Geschichte kurzweilig und zieht sich nicht in die Länge, wie es vergangene Marvel-Filme leider häufig tun. Man denke an dieser Stelle beispielsweise an die ‘Avengers’ Filme mit Überlänge. Wer sich für die Dauer des Films gut unterhalten fühlen möchte, ohne eine augenöffnende Erfahrung zu machen, ist bei Kraven The Hunter gut aufgehoben. Wer sich mehr wünscht, ist bei einem Blockbuster sowieso an der falschen Adresse.

