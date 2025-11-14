Toggle menu

The Devil Wears Prada FLOWERS

Metalcore , Solid State/OPEN (14 Songs / VÖ: 14.11.)

5/ 7
The Devil Wears Prada klingen 2025 reifer als früher – und erstaunlich frisch! Kein Versuch, alte Zeiten wiederzubeleben, sondern das Ergebnis aus zwei Jahrzehnten Wachstum, Zweifel, Tourbusnächten und all dem, was dazwischen passiert. FLOWERS wirkt wie ein Befreiungsschlag. ‘Where The Flowers Never Grow’ eröffnet mit synthetischen Flächen und poppiger Energie, bevor sich die Screams langsam hineinschneiden wie Licht in die Dunkelheit. Die Truppe beschreibt den Song als Auseinandersetzung mit den dunklen Orten im Kopf – und genau dort, zwischen Selbstzweifel und Aufbruch, blüht diese Platte. Was folgt, ist eine Reise durch alle Schattierungen der Band: ‘Everybody Knows’ und ‘Ritual’ pulsieren vor moderner Energie, ‘All Out’ prügelt metallisch und dynamisch, während ‘For You’ und ‘Wave’ zeigen, wie viel Gefühl man in einen Song packen kann, ohne die Zähne zu verlieren. The Devil Wears Prada haben nie so rund, ehrlich und zugänglich geklungen. Alte Fans werden hier ihr Herz wiederfinden, und neue verstehen, warum diese Truppe seit zwanzig Jahren überlebt.

Iron Maiden: 40 Jahre LIVE AFTER DEATH
iron-maiden-livead-q
Noch 40 Jahre später wird LIVE AFTER DEATH oft als das beste Live-Album aller Zeiten bezeichnet. Am Jubiläumstag blicken wir zurück.
1985 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte des Heavy Metal. Mit LIVE AFTER DEATH veröffentlichten Iron Maiden ein Live-Album, das die rohe Kraft ihrer "World Slavery"-Tournee einfing und bis heute als Klassiker gefeiert wird. Die Band war auf dem Höhepunkt ihrer POWERSLAVE-Ära, die Shows waren spektakulär, die Bühne ein ägyptisches Monument - und das Ergebnis ein Meilenstein des Vinylzeitalters. Churchill als Kampfansage Den Startschuss des Werks bildet ‘Aces High’. Dem Lied vorgeschaltet ist jedoch noch eine historische Rede von Winston Churchill, gehalten am 4. Juni 1940. Darin schwört der damalige Premierminister Großbritanniens den Widerstand gegen Nazi-Deutschland. Als Intro zu einem…
