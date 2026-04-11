Editorial METAL HAMMER 05/2026

Liebe Metalheads,

2001 steht nicht nur für die Odyssee im Weltraum, sondern auch das Aufbäumen und Explodieren der Metal-Welt. ‘Left Behind’ und ‘Chop Suey!’ ballern in jeder härteren Rock-Disco und auf jeder Metal-Party – Slipknot und System Of A Down sind auf einmal riesig! Damals reizvoll neu, gehören beide Songs und die zugehörigen Alben IOWA und TOXICITY heute zum Kanon der Rock-Geschichte: wegweisende Werke, die den Klang ihrer Zeit, des Jahrzehnts, vielleicht sogar des Jahrhunderts prägen und repräsentieren, Metal dekonstruieren und zu etwas Neuem zusammensetzen.

Dabei haben Slipknot und System Of A Down jeweils ganz unterschiedliche Herangehensweisen, Hintergründe und Philosophien – und weisen doch zahlreiche Parallelen auf. In unserer Titelgeschichte hält Lothar Gerber 25 Jahre später die Entstehungs- und Wirkungsgeschichten beider Alben nebeneinander. Welche Erinnerungen verbindet ihr mit TOXICITY und IOWA? Wir freuen uns über eure Post an leserbriefe@metal-hammer.de.

Dort haben uns auch bewegte und bewegende Schreiben zum Tod von Phil Campbell erreicht. Kurz vor Redaktionsschluss starb ein bodenständiger Rock’n’Roller – und ein weiteres langjähriges Motörhead-Mitglied. Mit nur 64 Jahren folgt er Lemmy Kilmister nach und hinterlässt damit ein Loch, das nur mit Erinnerungen gefüllt werden kann. Autor Frank Thießies gedenkt dem gefallenen Gitarrenhelden.

Abschiedsschmerz

Als gäbe es nicht Abschiedsschmerz genug: Das neue At The Gates-Album THE GHOST OF A FUTURE DEAD ist der letzte Gruß von Melodic Death Metal-Mitbegründer Tomas „Tompa“ Lindberg – nicht nur das macht es zu einem ganz besonderen Werk (dem Redakteurin Katrin Riedl auf den Grund geht) und einem hochverdienten Album des Monats. Ein unerwartetes Wiederhören gibt es hingegen mit Children Of Bodom: Etwas über zehn Jahre nach dem Tod von Frontmann Alexi Laiho tun sich die früheren Band-Mitglieder für ein Tribute-Konzert zusammen. Ein einmaliges Event? Björn Springorum nimmt andere Schwingungen wahr und berichtet.

Apropos Legenden: Judas Priest wird noch zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. METAL HAMMER besucht die Weltpremiere der Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ auf der Berlinale und trifft das Regie-Duo Sam Dunn (‘Wacken 3D’, ‘Metal: A Headbanger’s Journey’) und Tom Morello (Rage Against The Machine) sowie Sänger Rob Halford zum emotionalen Gespräch.

Eine Albumveröffentlichung wirft ihren dunklen Schatten voraus: Dimmu Borgir kehren im Mai symphonisch, düster und heavy mit GRAND SERPENT RISING zurück – ihrem ersten Album seit acht Jahren; METAL HAMMER feiert gemeinsam mit den Norwegern eine Schwarze Messe. Der nächsten Ausgabe 06/2026 (ab 15.5. am Kiosk) liegt eine einzigartige Vinyl-Single bei! Der brandneue Song ‘The Qryptfarer’ erscheint hier zuerst (und exklusiv bei uns auf 7“), die Live-Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ vom Wacken Open Air 2025 gibt es nirgends sonst physisch zu haben. Verpasst nicht dieses einmalige Sammlerstück und bestellt es schon jetzt portofrei vor unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir – nur solange der Vorrat reicht. Interessierte Abonnenten wenden sich bitte wie gewohnt vertrauensvoll an unseren Leserservice.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

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