Der Hu-Hype ist real. Wer schon in den Genuss eines der Konzerte der mongolischen Folk-Rocker kam, weiß, was Sache ist: Mehr als ein halbes Dutzend Männer bevölkern die Bühne mit exotischen Instrumenten, entlocken jenen sowohl traditionell-mongolische als auch kredibel rockbare Klänge und bringen die Clubs mit durch­­dringendem Kehlkopfgesang zum Ausrasten. Über 15 Millionen Views für ihr ‘Wolf Totem’-Video auf YouTube können nicht irren!

THE GEREG bei Amazon

Was für die Spielzeit von ein, zwei Songs funktioniert und bei drücken­dem Livesound auch mal an folkloristische In Extremo-Momente erinnert, ist auf Albumlänge jedoch eine kleine Herausforderung: Die Song-Strukturen ähneln sich untereinander arg, und auf Kehlkopfgesang muss man klarkommen. Nichtsdestotrotz kann es The Hu mit THE GEREG gelingen, im Folk Rock-Genre neue Impulse zu setzen, für eine fremde Kultur zu begeistern und einige Ohrwürmer zu hinterlassen – die beim nächsten Konzert mitskandiert werden dürfen!