Unsere Lieblings-AOR-Schweden haben derzeit fraglos einen Lauf – und den wollen Björn Strid und Co. nutzen. Aber, Obacht: AEROMANTIC II kommt nicht etwa als das STEAL THIS ALBUM! von The Night Flight Orchestra daher. Das Quintett hatte folglich nicht von den vermeintlich extrem produktiven Songwritingsessions zum tollen AEROMANTIC noch einiges hochwertiges Material übrig, sondern hat einfach weiter neue Stücke geschrieben und bewusst mit ihnen die Atmosphäre der 2020er-Platte fortgeführt. Klar, die Zielgruppe bei dieser Art von Keyboard-lastigem Rock im Metal-Lager ist ziemlich spitz.

Und bei der Menge an Output kann auch nicht jedes Lied ein absoluter Volltreffer sein. Doch genau daher ist es so beachtlich, mit welcher Konstanz die Helsingborger derart mitreißend abliefern. Neben dem vehement drückenden Vorab-Track ‘White Jeans’ regen unter anderem ‘Midnight Marvelous’, ‘You Belong To The Night’, ‘Zodiac’ sowie ‘Burn For Me’ mit seinem grandios-eingängigen Refrain-Riff zum Schwofen an. Der Autor dieser Zeilen kann demnach nicht anders, als weiterhin in aufrechter Position zu verbleiben und damit „ready for take-off“ zu sein.

