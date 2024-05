Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 19.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem High On Fire, Balance Of Power und Satanic North.

My Dying Bride A MORTAL BINDING legt sich knurrig keifend mit 'Her Dominion' ins Zeug, als wäre es 1994. (Hier weiterlesen) The Ghost Inside SEARCHING FOR SOLACE ist kein schlechtes Album – es ist völlig in Ordnung. Allerdings hat die sechste Platte der Kalifornier ein massives Problem: Man kennt sie schon, bevor man auf Play drückt. (Hier weiterlesen) Pearl Jam DARK MATTER führt die abgeklärte, beherrschte Machart seines Vorgängers nicht nur fort-, sondern setzt ihr noch einen drauf. (Hier weiterlesen)