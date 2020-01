Hier findet ihr alles über die neue Lindemann-Platte F & M, die am 22. November erschien. Zu ‘Ach so gern’ erschien zu Weihnachten ein neues Musikvideo.

Update 5 Am 22. November erschien das F & M von Sänger Till Lindemann (Rammstein) und Multiinstrumentalist Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain) bereits. ‘Ach so gern’ ist dort als siebter Track zu finden. Zu dem Song veröffentlichte die Combo am zweiten Weihnachtsfeiertag ein neues Musikvideo, das mit leicht verstörenden Bildern aufwartet. Seht hier das Video zu ‘Ach so gern’: https://www.youtube.com/watch?v=imeLupGE9bc Update 4 Nach den zuletzt wie am Fließband rausgehauenen Clips (Snippets und offizielle Videos) von F & M gaben Lindemann nun auch ihre Tourneetermine für Deutschland bekannt. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist der 8.11.2019, 10 Uhr. Lindemann: Tour 2020 04.02. Hannover, Swiss Life Hall 06.02. Köln,…