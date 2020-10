Die PlayStation 5 von Sony ist offiziell und hier findet ihr alle Infos zur Leistung, den Spielen, Preis & Verfügbarkeit sowie die neuesten Gerüchte rund um die PS5.

Die PlayStation 4 von Sony kam zwar bereits im November 2013 auf den Markt, ein Ende der aktuellen Konsolengeneration ist so schnell aber noch nicht in Sicht. Im September 2016 wurde die PlayStation 4 in einer kompakten Slim-Variante generalüberholt und mit der PlayStation 4 Pro gibt es seit November 2016 einen leistungsfähigeren Ableger der PS4, der vor allem eine bessere Grafik und höhere Leistung verspricht. Die PS4 Pro richtet sich vor allem an Spieler mit einem 4K-Fernseher. Update vom 07. Oktober 2020: In einem neuen Video sehen wir, wie Yasuhiro Ootori, Vizepräsident des Mechanical Design Department, Hardware Design Division, die…