Klassischer ­Metal aus Kanada ist mittlerweile eine Art Qualitäts­siegel. Und Traveler konnten mit ihrem Band-betitelten Debüt bereits ordentlich Staub auf dem Heavy Metal-Dachboden aufwirbeln. Nur ein Jahr später legen sie den Nachfolger vor – womöglich zu schnell? TERMINATION SHOCK ist weit entfernt von einem Rohrkrepierer; vor allem das Eröffnung-Triple ‘Shaded Mirror’, ‘Termination Shock’ und ‘Foreverman’ reißt mit seiner Mischung aus Iron Maiden-Riffs, King Diamond-Harmonien und Judas Priest-Attitüde mit. Danach ist aber ein bisschen die Luft raus; Innovationen erwartet und wünscht sich in dem von ­Traveler abgesteckten Metier ja niemand, sehr wohl aber Hits, Hits, Hits – und daran mangelt es dem Zweitwerk.

So stark ‘STK’ mit seinem schwebenden Riff und dem erschütternden Halford-Gedächtnisschrei beginnt, so sehr ‘After The Future’ mit seinem sachten Aufbau vom mystischen Beginn zum kraftmeiernden Finale fasziniert: Es fehlt ganz eindeutig an Melodien mit Widerhaken. Die auf Retro getrimmte Produktion und den manchmal knödelnden Gesang kann man dagegen noch als charmant durchgehen lassen. Insgesamt bleibt TERMINATION SHOCK jedoch hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück.

