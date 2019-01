Nebula veröffentlichen am 25. Januar 2019 ein Album, das verschiedenste Demos und Cover-Versionen der Band bereithält. Wir präsentieren euch vorab den Song ‘Whalefinger’.

Das italienische Kult & Fuzz Rock Label Heavy Psych Sounds hat die Veröffentlichung eines Demo- und Outtakes-Albums der Rock-Legenden Nebula bekannt gegeben. DEMOS & OUTTAKES 98-02 gibt es ab dem 25. Januar 2019. Neben raren Demos und Cover-Versionen wie von Leafhound sowie einem Live-Cover des Black Flag Songs 'Nervous Breakdown' wird dieses Album fünf noch nie veröffentliche Tracks enthalten. Die uns bereits bekannten Nebula-Songs, welche im Original auf Platten wie 'Charged' oder 'To The Center' oder als B-sides und Singles erschienen sind, erscheinen auf DEMOS & OUTTAKES 98-02 in neuer und so noch nie gehörter Form. Den Track 'Whalefinger' präsentieren…