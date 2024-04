Um unser Jubiläum gebührlich zu feiern, haben wir uns durch die Untiefen des Archivs gewühlt, um die schönsten Schätze aus 40 Jahren Maximum Metal zu bergen. Heute rollen wir erneut in die 90er und beschäftigen uns mit Skateboards!

Skateboard und Metal. Heute nicht unbedingt die offensichtlichste Kombination. Das etwas coolere Rollbrett verbindet man gemeinhin eher mit Hip-Hop oder Punk – und ist ohnehin eher eine sportliche Randerscheinung. Ende der 1990er-Jahre sah das aber noch ganz anders aus. Da war das Skaten zwar auch schon lange keine neue Erfindung mehr, dafür aber gerade so richtig im Trend. Kein Wunder also, dass sich METAL HAMMER in einem großen Special auf Spurensuche begibt und die Gemeinsamkeiten der beiden Szenen beleuchtet. Und dafür borgte man sich keinen Geringeren als Profi-Skater und Frontmann der Band Thumb, Claus Grabke, aus. Voll im Trend Dass…