Unto Others

Unto Others

Unter neuem Namen und frisch bei Roadrunner gesignt galt es für die früheren Idle Hands zu beweisen, dass sie dazu in der Lage sind, an den Erfolg sowie vor allem die Qualität des gefeierten 2019er-Debütalbums MANA anzuschließen. Bereits nach den ersten beiden Singles ‘When Will Gods Work Be Done’ und ‘Downtown’ dürfte jedoch kaum jemand mehr daran gezweifelt haben, und auch auf Albumlänge halten die US-Amerikaner das vorgelegte Niveau.

STRENGTH bei Amazon

Vom brachialen Opener ‘Heroin’ über das hymnische ‘No Children Laughing Now’ und das balledeske ‘Little Bird’ bis hin zum Heavy-Kracher ‘Hell Is For Children’ überzeugt der einmalige Stilmix aus Fields Of The Nephilim, Killing Joke und New Wave Of British Heavy Metal in jedem Mischverhältnis. Der verspielte Schluss- und Titel-Track bringt STRENGTH zu einem runden Ende und beschließt damit ein Album, welches mit Sicherheit wieder in einigen Jahresbestenlisten für 2021 auftauchen wird – bei METAL HAMMER schon mal in mindestens einer.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***