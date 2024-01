Nach ihrer Auf­takt-EP aus dem Jahr 2021 schickt sich die kaliforni­sche Formation Upon Stone an, jetzt mit ihrem Debütalbum durchzustarten. Mit ihrer brachialen,schnell durchschlagenden Mixtur siedeln sich die vier (bislang lediglich im US-Untergrund in Erscheinung getretenen) Musiker irgendwo zwischen wüstem Death- und verspieltem Melodic Death Metal an, setzen dabei aber ausschließlich auf harschen Gesang: Nach dem besonders düster sägenden Titel-Track warten Stücke wie der triumphale Anspieltipp ‘Onyx Through The Heart’, ‘My Destiny A Weapon’ oder das von Gastsänger Brian Fair (Shadows Fall) unterstützte ‘Paradise Failed’ mit höchst melodisch treibenden Gitarren und Soli auf, während das getragene, einen Hauch Epik verbreitende ‘Dusk Sang Fairest’ eine Instrumental-Passage einbindet. Das Intermezzo ‘Nocturnalism’ und der atmosphärische Beginn von ‘The Lantern’ könnten indes auch auf einer Maiden-Platte stehen.

Spielereien wie düstere Einsprecher im so furios wie melodisch dahinballernden ‘To Seek And Follow The Call Of Lions’ oder Wolfsgeheul vor (dem im Refrain von Gang-Chören unterstützten) Misfits-Cover ‘Dig Up Her Bones’ bringen Abwechslung ein und heben Upon Stones DEAD MOTHER MOON von anderen, weniger kreativ, passioniert und durchschlagend klingenden Debütalben ab. Daher bleibt zu sagen: Alles in allem ein wirklich vielversprechender Start für die Amis!

