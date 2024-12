Devin Townsend spricht über die Relevanz von Social Media. Nachdem er sich erst dagegen sträubte, bezeichnet er dies nun als wichtiges Werkzeug für Musiker.

Der Kanadier Devin Townsend ist mit Strapping Young Lad und Devin Townsend Project bekannt geworden. Aktuell ist er dabei, POWERNERD, den ersten Teil seiner neuen musikalischen Trilogie, zu bewerben. Im Rahmen der Promophase sprach er mit Metal Blast über die Bedeutung von Social Media für Musiker. Seiner Meinung nach reicht es für eine gute Beziehung zu Fans heutzutage nicht mehr, die Musik einfach nur zu bewerben. Social Media sei zu einem wichtigen Werkzeug in diesem Prozess geworden. Er sagt dazu: "Das ist etwas, wo sich viele Leute in der Musikindustrie gegen sträuben. Besonders ist das der Fall in den Kreisen,…