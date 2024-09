Gitarrist Herman Frank – die ehemaligen Mit­glieder Tommy ­Newton, Peter Knorn und Fritz Randow sind seit über zehn Jahren nicht mehr dabei – führt Victory seit 2011 mit neuem Personal fort, und zwar absolut bravourös! Denn die (neben seinem Songwriting) wichtigste Position hat er erneut exzellent besetzt:

Als Nachfolger solch legendärer Front­männer wie Charlie Huhn, Fernando Garcia oder Kurzzeitkraft Jioti Parcharidis singt seit fünf Jahren der Schweizer Gianni Pontillo die wuchti­gen, Riff-getriebenen Victory-State­ments, die immer dann besonders gut zünden, wenn die Musiker das Gaspedal ein wenig mehr durchdrücken (‘Tonight We Rock’, ‘Count On Me’, ‘Money’, ‘Virtual Sin’) oder Herman Frank mit etwas komplexeren Nummern (‘Reason To Love’, ‘Surrender My Heart’, ‘American Girl’, ‘Falling’) beweist, dass seine Fingerfertigkeiten für diese Art von traditionellem Hard Rock wie maßgeschneidert sind. Macht Spaß, dieser siegbringende Lebenskreis.

***

