Bei den Finnen gilt: Entweder man mag Mastermind Kärtsy Hatakka und Co. – oder sie sind einem einerlei. Neuerdings treten Waltari auch noch ohne ihre metallischste Personalie in Erscheinung: Kreator-Lead-Gitarrist Sami Yli-Sirniö mischt nicht mehr mit, schade. Jammern hilft aber nicht, also rein ins große Stilkuddelmuddel (das gewiss nicht unter Crossover läuft, denn Rap Metal geht anders): ‘Open The Gate’ eröffnet ein fernöstliches Saiteninstrument, ein verspieltes Keyboard macht ‘Breakfast In Eiffel Tower’ interessant, und ‘Diversity’ kommt als Pop-Nummer-Plädoyer für Vielfalt daher.

NATIONS’ NEUROSIS bei Amazon

Auch ‘Murder Plot’ lebt von seinen Electro-Sprengseln. All die bunte Instrumentierung stört nicht, es sind schlicht und einfach die halbgaren Kompositionen sowie der gewöhnungsbedürftige Gesang Hatakkas, was NATIONS’ ­NEUROSIS egal beziehungsweise schwierig macht. Daran ändern auch die zwei neuen Gitarristen Eero ­Nykänen und Jakke Setälä nichts.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***