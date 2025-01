Warwolf haben es eilig: Ihr Debüt erschien 2022, der Nachfolger 2023, und nun stehen sie schon wieder mit neuem Stoff vor der Tür. Die meisten Band-Mitglieder waren seit 2000 unter dem alten Namen Wolfen unterwegs und haben bereits sechs Studioalben veröffentlicht. Erfahrung ist also mehr als genug vorhanden, allerdings auch Routine. Manchmal kann man beim Lesen eines Song-Titels (‘Eye Of The Storm’, ‘Time Stands Still’) ungefähr erahnen, wie die Nummer klingt. Echter Teutonen-Metal im Stil von Grave Digger, Unrest, Breaker und Co. eben, mit einer kleinen Prise Iron ­Maiden (‘Blood & Ice’, ‘The Final Battle’) als Verzierung. Das ist wenig überraschend, macht aber trotzdem Spaß, weil sich die beiden Gitarristen Peter Müller und Frank J. Noras ein paar sehr melodische Leads aus dem Ärmel schütteln.

Frontmann Andreas von Lipinski singt etwas melodischer als seine erwähnten Kollegen und überzeugt in schnelleren Passagen. In balladesken Momenten (‘The War Is Over’) wird es ein bisschen wackelig. Aber auch das kennt man von U.D.O. und Co. zur Genüge. Die Zielgruppe ist klar umrissen und darf sich angesprochen fühlen.

