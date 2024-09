Womöglich werden Slayer auch ein paar Shows in Europa spielen. Gitarrist Kerry King will dies zumindest nicht ausschließen.

Es war eine der Überraschungen des bisherigen Jahres, dass sich Slayer tatsächlich temporär wiedervereinen werden. Die Thrash-Legenden kommen bekanntlich für drei Konzerten bei Festivals in der Vereinigten Staaten von Amerika wieder zusammen. Danach soll eigentlich Schluss sein. Eigentlich -- Gitarrist Kerry King stellte in einem Interview mit Metal Injection nun in Aussicht, dass er mit Bassist Tom Araya und Co. womöglich auch in Europa auftritt. Amerikanische Invasion "Ich versuche ehrlich zu sein und definitiv zu sagen: 'Hey, wir werden nicht wieder auf Tournee gehen.'", gab sich der Slayer-Glatzkopf offen. "Und wir werden bestimmt nichts mehr aufnehmen, weil ich nun mit meiner…