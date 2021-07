Wo unter an­­de­rem Mit­glieder von Gloryhammer, Alestorm und Nekrogoblikon mitmischen, muss es ja so zugehen: musikalisch auf höchstem Niveau, songwriterisch topmelodisch, und sowohl inhaltlich als auch stilistisch dermaßen überhöht, dass man kaum noch zwischen Ehr­erbietung und Paro­die unterscheiden kann. Deutlich härter und extremer als die Ursprungs-Bands haben sich Wizardthrone melodischem Black Metal verschrieben.

Wer noch NEXUS POLARIS von Covenant beziehungsweise The Kovenant (1998) im Ohr hat, weiß ziemlich exakt, wohin die Reise geht: in den Kosmos, vorbei an fremdartigen Planeten, Entitäten und Singularitäten, umschrieben mit hochgestochenen Begriffen aus der Astrophysik und dem Lovecraft-Universum, ausgeschmückt mit überbordend symphonischen Keyboardarrangements in epischen Auswüchsen (die auch mal zu Rhapsody-Ausmaßen anschwellen). HYPERCUBE NECRODIMENSIONS ist mächtig – aber auch mächtig anstrengend. Hängen bleibt in diesem kometenhaften Dauerfeuer der Reizüberflutung nicht viel.

