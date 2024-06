Rob Halford spricht in einem aktuellen Interview über die Bedeutung der Liebe – und offenbart, dass ‘Crown Of Horns’ eigentlich ein Liebeslied ist.

Im Interview mit dem Radiosender 103 GBF hielt Judas Priest-Frontmann Rob Halford ein flammendes Plädoyer für die Liebe und erklärte, dass es sich bei ‘Crown Of Horns’ (INVINCIBLE SHIELD, hier Review lesen) in Wahrheit um ein Liebeslied handle. „Ich liebe Liebe. Love ist das beste aus vier Buchstaben bestehende Wort in der Geschichte der Wörter“, sagte er. „Liebe ist alles. Liebe ist alles, was man braucht. Wir brauchen Liebe jetzt sicher mehr denn je.“ Rob Halford: Liebe ist für alle da „Ich habe im Lauf dieser Jahrzehnte viel nachgedacht“, erklärte er. „Man gewinnt einfach an Weisheit und Meinungen. [...] Liebe…