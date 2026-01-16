Das neue Jahr startete für Rival Sons-Frontmann Jay Buchanan nicht rosig. Wie der Musiker kürzlich bei TalkShopLive’s Rock ‚N‘ Roll Channel offenbarte, kämpft seine Ehefrau gegen Brustkrebs. Bei ihr zu sein, hat derzeit sicher Vorrang. Doch wird deshalb nicht alles komplett auf Eis gelegt, wie Buchanan jüngst im Gespräch mit Eddie Trunk verraten hat.

Ungewisse Zeiten

Zu den Plänen der nächsten Monate erklärt der Sänger: „Wir werden ins Studio gehen und ein neues Album aufnehmen. Und dann touren wir natürlich den ganzen Sommer über – durch Großbritannien, Europa, und wir spielen auch ein paar Konzerte in den USA.“ Der Studioarbeit sieht er jedoch ganz besonders entgegen. „Die Band hatte eine kleine Auszeit“, fährt Buchanan fort. „Und ich freue mich schon sehr darauf, wieder ins Studio zu gehen, mit meinen Freunden zusammen zu sein und diese Magie zu erschaffen, die nur entsteht, wenn wir zusammen sind.“

Auf die Frage, ob der Songwriting-Prozess für das neue Rival Sons-Album derselbe sein wird wie in der Vergangenheit, antwortete Jay: „Eigentlich nicht. Bei unseren ersten – ich weiß nicht – fünf, sechs Alben haben wir einfach drauflosgeschrieben, ganz spontan. Das war ziemlich stressig, weil ich noch viel Arbeit vor mir hatte. Aber seit – meine Güte – FERAL ROOTS (2019), dann DARKFIGHTER und LIGHTBRINGER (beide 2023) lassen wir uns Zeit. Wir schreiben im Voraus und natürlich auch im Studio. Aber wir kommen mit fertigem Material an und werden sicher auch spontan schreiben.“

Zur Möglichkeit, dass noch dieses Jahr neues Liedgut erscheinen wird, erklärt Buchanan: „Ich bin mir nicht ganz sicher, denn wir sollten eigentlich gerade im Studio sein und aufnehmen.“ Da nun aber die Gesundheit seiner Frau vorgeht, bleibe er vorerst zu Hause, um ihr beizustehen. „Sobald sie das überstanden hat, gehen wir ins Studio“, erklärt er weiter. „Hoffentlich können wir das Album dieses Jahr noch veröffentlichen. Aber der genaue Zeitplan ist noch etwas ungewiss.“

