Die Brit Awards-Kollaboration von Ed Sheeran und Bring Me The Horizon bleibt nicht ohne Flogen. So gibt es nun eine offizielle neue ‘Bad Habits’-Version.

Bei den vor kurzem über die Bühne gegangenen Brit Awards hatten Pop-Gigant Ed Sheeran und die Metalcore-Truppe Bring Me The Horizon bekanntlich einen gemeinsamen Auftritt. Beide Acts haben dabei eine alternative Version den Sheeran-Hits ‘Bad Habits’ aufgeführt. Nun gibt es diese neue Fassung auch als ordentliche Aufnahme zu hören (siehe Video unten). Wie Topf auf Deckel "Ich habe die Show in der vergangenen Woche wirklich genossen", kommentiert Ed Sheeran. "Und ich glaube, die Leute werden die neue Version echt mögen. Ich freue mich sehr, sie zu veröffentlichen." Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes ergänzt: "Vom Erhalt der E-Mail, in der wir…