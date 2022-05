Rob Zombie: Nein zu von Maden befallenem Fleisch in Gitarre

Via TikTok geht aktuell eine Cover-Version der außergewöhnlichen Art des Rob Zombie-Klassikers ‘Dragula’ viral. Grund dafür ist Metal-Fan Judy.

TikTok-Userin April Baumsaway ließ die Online-Welt kürzlich an ihrem Besuch in einer Karaokebar teilhaben. Gemeint ist die Troll Lounge in Fargo, North Dakota. So weit, so gewöhnlich. Überraschend an einem der hochgeladenen Clips ist jedoch der gesangliche Beitrag einer alten Dame namens Judy, die den Rob Zombie-Kult-Hit ‘Dragula’ mit leidenschaftlicher Inbrunst auf ihre ganz persönliche Art und Weise zerschmettert. Das Video zeigt Judy beim Singen des Refrains des besagten Songs. Das Publikum und das TikTok-Universum zeigen sich begeistert. Inzwischen zählt der Post nämlich mehr als 2,3 Millionen Aufrufe, 365.000 Likes und 10.300 preisende Kommentare. Seht hier einen der zahlreichen Beweise…