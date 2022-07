Rob Zombie verfilmt ‘The Munsters’ neu: Im September 2022 erscheint das Werk

So sahen ‘The Munsters’ in den Sechziger Jahren aus

Rob Zombie hat den ersten offiziellen Trailer für sein kommendes Film-Reboot der Kult-Sitcom ‘The Munsters’ veröffentlicht. Im September 2022 soll die Neuauflage erscheinen, nachdem die Dreharbeiten Berichten zufolge bereits im Mai 2021 begonnen haben. Rob Zombie erwähnte gegenüber EW außerdem, dass seine ‘The Munsters‘-Version definitiv familienfreundlicher wäre als seine vorherigen Produktionen. Trotzdem soll das Reboot am „Geist des Originals“ bleiben. Zombie verriet: „Ich wollte nicht, dass es anders wird. Ich wollte die Atmosphäre der 60er Jahre unbedingt beibehalten.“

Seht hier den offiziellen Trailer:

[Update vom 09. Juni 2022:] Seit 2021 wird spekuliert, was genau „Schock-Rocker“ Rob Zombie mit seinem damals angekündigten Reboot der kultigen Horror-Comedy-Serie ‘The Munsters’ vorschwebt. Jetzt können Fans den ersten Teaser für den Film sehen.

Via Instagram teilte der Musiker nun eine erste Version des Film-Trailers. Dieser greift die schwarzweiße Intro-Sequenz der Originalserie auf. Bespielt wird diese jedoch mit einer Neuauflage des klassischen Titel-Songs. Die große Enthüllung folgt allerdings am Ende, als die ganze Munster-Familie in voller Farbe zu sehen ist. Noch dieses Jahr soll das Rob Zombie-Werk erscheinen.

[Originalmeldung vom 08. Juni 2022:] Rob Zombie ist ein riesiger Fan von ‘The Munsters’, der Kult-Comedy-Serie aus den Sechzigern Jahren. Nun hat er in den Sozialen Medien bestätigt, was schon seit einiger Zeit gemunkelt wurde. Der Musiker und Filmemacher nimmt sich einer Neuverfilmung der Sitcom an. Allerdings soll es nicht noch einmal eine Serie werden, sondern ein abendfüllender Spielfilm.

Kamera läuft!

„Aufgepasst, Furunkel und Ghuls!“, schreibt Rob Zombie auf Instagram (siehe unten). „Die Gerüchte sind wahr. Mein nächstes Filmprojekt wird das sein, dem ich die letzten 20 Jahre hinterhergejagt bin. ‘The Munsters’. Bleibt dran für weitere aufregende Einzelheiten, während die Dinge voranschreiten.“ Berichten zufolge haben die Dreharbeiten für den Streifen bereits im Mai begonnen. Zombies Gattin Sheri Moon Zombie ist ebenfalls als Darstellerin mit von der Partie: Sie wird eine der Hauptrollen übernehmen und Lily Munster spielen. Jeff Daniel Phillips wird Lilys Ehemann Herman Munster mimen. Zu den weiteren mitwirkenden Schauspielern zählen Richard Brake, Dan Roebuck, Jorge Garcia und Cassandra „Elvira“ Peterson.

Die klassische ‘The Munsters’-Serie lief zwei Staffeln lang von 1964 bis 1966 im US-amerikanischen Fernsehen beim Sender CBS. Rob Zombie hat bei zahlreichen Kultfilmen Regie geführt — allesamt im Horror-Genre angesiedelt. Am bekanntesten ist der 56-Jährige wohl für ‘Haus der 1000 Leichen’ (2003) und ‘The Devil’s Rejects’ (2005). Darüber hinaus brachte er die Neuverfilmungen ‘Halloween’ (2007) sowie ‘Halloween II’ (2009) sowie ‘The Lords Of Salem’ (2012), ‘31’ (2016) und ‘3 From Hell’ (2019) in die Lichtspielhäuser. Im März diesen Jahres veröffentlichte der Grusel-Metaller zudem mit THE LUNAR INJECTION KOOL AID ECLIPSE CONSPIRACY sein siebtes Studioalbum.

