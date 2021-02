Ronnie James Dio: Autobiografie soll im Juli erscheinen

Bereits seit einigen Jahren ist eine Autobiografie von Ronnie James Dio in Arbeit. Nun ist das Buch endlich fertig und wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 10. Juli dieses Jahres erscheinen. Das erzählte die Witwe und langjährige Managerin des Musiker in einem aktuellen Interview mit RockSverige.

Empfehlung der Redaktion Zum Todestag: Vor zehn Jahren starb Ronnie James Dio Hard Rock , Heavy Metal Am 16. Mai 2010 verstarb Ronnie James Dio. Zu Lebzeiten war er Sänger von Rainbow, Black Sabbath und Heaven And Hell. METAL HAMMER gedenkt dem Verstorbenen. „Ich habe das Buch, Ronnies Autobiografie, endlich zusammen mit Mick Wall [britischer Musikjournalist und Autor] fertig geschrieben und ich denke, es erscheint an Ronnies Geburtstag, am 10. Juli“, gab Wendy darin bekannt. Da Ronnie James Dio bereits 2010 im Alter von 68 Jahren seinem Krebsleiden erlag, konnte er seine Autobiografie, die er vor seinen Tod begann zu schreiben, nicht selbst zu Ende bringen.

Somit stammt das fertige Buch nicht komplett aus seiner Feder. Hierzu sagte Wendy: „Ronnie hat die Hälfte geschrieben, Mick Wall und ich setzten uns dann gemeinsam hin und suchten viele Interviews zusammen. Ich wollte, dass es noch immer in Ronnies Worten geschrieben ist. Ich bin sehr zufrieden damit.“

Neben der Autobiografie wird zudem auch seit einer Weile an einer Dokumentation über das Leben von Ronnie James Dio gearbeitet. Hierzu meinte Wendy: „Sie wird wahrscheinlich nächstes Jahr herauskommen. Wir haben daran gearbeitet und mussten dann eine Weile unterbrechen, weil es nach Europa für ein paar Interviews gehen sollte und das war wegen der Reiseverbote nicht möglich. Hoffentlich wird sie im Jahr 2022 herauskommen.“