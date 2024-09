Sammy Hagar: So lief die „The Best Of All Worlds“-Tour

Sammy Hagar mit The Circle im ACL Live am 6. Dezember 2021 in Austin, Texas

Der ehemalige Van Halen-Sänger Sammy Hagar hat gerade seine „The Best Of All Worlds“-Tournee absolviert. In einem Statement in den Sozialen Medien erklärte der Sänger, wie diese – trotz eines herben Rückschlags – für ihn lief.

Sammy Hagar: Die „The Best Of All Worlds“-Tour war eine runde Sache

Empfehlung der Redaktion „Hey, Leute. Ich bin jetzt seit einer Woche wieder zu Hause. Ich dachte, ich gebe euch eine kleine Zusammenfassung – eine kleine Nachricht darüber, wie großartig die Tour für mich und die Band war“, sagte Hagar. „Ich kann gar nicht genug betonen, wie beeindruckt ich von der Besucherzahl und der Stimmung war, und wie alle aus voller Kehle die Lieder sangen – jedes Lied. Wir dachten, wir spielen tiefgründige Stücke, und wie sich herausstellte, kennt ihr die auch. Es war einfach eine der großartigsten Erfahrungen.

Viele der Shows waren sehr schnell ausverkauft. Wir hätten mehrere davon machen können, aber ich wollte in so vielen Städten wie möglich spielen und es nicht übertreiben. Ich wollte sehen, wie meine Stimme nach all den Jahren mit einem zwei Stunden und zwanzig Minuten langen Set mit 24 Liedern durchhält. […] Und ich kann euch sagen, meine Stimme hat gut durchgehalten. Ich war jeden Abend glücklich. Und mein Körper hat ebenfalls gut durchgehalten. Ich fühle mich gerade besser als je zuvor. Ich bin in Form gekommen. Nun steht Japan vor der Tür. Ich muss die Geburtstags-Party in Cabo und Vegas hinter mich bringen und anfangen, Pläne für nächstes Jahr zu schmieden.“

Große Teile der „The Best Of All Worlds“-Tour wurden von dem Ausfall des Schlagzeugers Jason Bonham überschattet. Dieser zog sich zu Beginn der Tournee aufgrund eines familiären Notfalls zurück. Hagar fand mit dem ehemaligen Chickenfoot-Drummer Kenny Aronoff Ersatz.

