Sammy Hagar will nicht mehr auf Tour gehen

Sammy Hagar mit The Circle im ACL Live am 6. Dezember 2021 in Austin, Texas

Sammy Hagar ist mittlerweile in einem Alter, in dem es nicht mehr so viel Spaß macht, auf ausgedehnt-strapaziöse Konzerttourneen zu gehen. Dies gab „Der rote Rocker“ im Interview beim Las Vegas Review-Journal zu Protokoll. Das Ganze hat gesundheitliche Gründe und geht so weit, dass der ehemalige Van Halen-Frontmann tatsächlich grundsätzlich Abstand vom Tour-Leben nimmt.

Schulterstreik

„Ich glaube nicht, dass ich noch auf Tour gehen will“, stellt der 77-Jährige klar, der im Frühjahr neun sogenannte Resident-Shows in Las Vegas geben wird. „Ich hasse es, das zu sagen, weil ich meine Fans nicht verärgern will. Aber ich werde rausgehen und einzelne Gigs und solche Dinge machen. Der Resident Gig wird mir eine gute Verlängerung meiner Karriere geben. Darauf hoffe ich.“ Hierfür tritt Sammy Hagar vom 30. April bis 17. Mai unter dem Motto „Best Of All Worlds Tour — The Residency“ im Dolby Live-Theater auf.

Des Weiteren sagte der Musiker dazu: „Hierbei muss ich nicht reisen. Da muss ich nicht jeden Tag auspacken, wieder einpacken und ein Flugzeug besteigen. In meinem Alter tut es meinen Schultern weh, all das zu tun. Und ich muss auftreten. Ich bin ein Performer. Ich sage meinem Manager immer wieder: ‚Nimm keine Tourneeangebote an, lass mich diese Residency Show machen.‘ Wenn mir das gut genug gefällt, werde ich eine weitere machen. Und wenn sie erfolgreich ist, werde ich eine weitere machen. Dann kann ich ein paar weitere Jahre aus meiner Karriere quetschen.“

