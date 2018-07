Motörhead sind Geschichte, doch das Merchandise-Rad dreht sich unaufhörlich weiter. Der neueste Streich: Bandshirts im Länder-Design zur Fußball-WM 2018.

Auf der offiziellen Motörhead-Facebook-Präsenz wurden die aktuellen Bandshirts zur Fußball-WM 2018 vorgestellt. Unter dem Motto "World Cup Louder Than Everyone Else!" erhalten zwölf teilnehmende Länder ihr eigenes Motörhead-Design: https://www.facebook.com/OfficialMotorhead/videos/1933353156696983/ Alle Shirts einzeln aufgelistet und mit beachtlichen Preisen versehen findet ihr bei Backstreetmerch. Die Auswahl der Länder erfolgte durch ein Fan-Voting.