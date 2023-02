Sepultura: Max Cavalera denkt nicht an eine Reunion

Wie Ex-Sepultura Gitarrist und Frontmann Max Cavalera in einem Interview mit Rock Interview Series erklärte, denke er aktuell nicht über eine Reunion des klassischen Band-Line-ups der brasilianischen Thrash Metal-Combo nach. Dafür sei er deutlich zu beschäftigt mit seinen übrigen Projekten, um diese Option in Erwägung zu ziehen.

Sepultura: Kein Blick zurück

„Ich bin gerade sehr, sehr beschäftigt mit all den Projekten, weil ich in in so vielen unterschiedlichen aktiv bin – Soulfly sind meine Haupt-Band, aber ich habe auch noch Go Ahead And Die mit meinem Sohn Igor und Killer Be Killed. Und ich spiele viel von dem alten Zeug mit meinem Bruder, das füllt für mich sowieso die Lücke.

Empfehlung der Redaktion Max Cavalera: Darum haben seine Gitarren nur vier Saiten Thrash Metal Viersaitige Gitarren gelten als das Markenzeichen von Max Cavalera. Wie der Soulfly-Frontmann nun erklärte, steckt hinter dem dem Trademark eine Geschichte. Darüber denke ich nicht nach“ , sagte Max in Bezug auf eine Sepultura-Reunion. „Im Moment habe ich es nicht nötig, etwas Derartiges zu tun. Ich bin aktuell mit den Sachen ausgelastet, die ich vor mir habe, und die Fans lieben all den Kram, den ich gemacht habe. Es ergibt wirklich keinen Sinn, weil ich lange nicht einmal an diese Idee gedacht habe. Meine aktuelle Haupt-Band ist Soulfly… Und ich liebe die Tatsache, dass Soulfly mit jeder Platte immer stärker und stärker werden. Ich freue mich bereits darauf, das nächste Album zu schreiben. Das wird eine weitere Herausforderung und eine weitere Chance, wieder etwas Gutes zu machen.“

Zwischen der der damaligen Sepultura-Managerin – Max‘ Frau Gloria Cavalera – und den übrigen Band-Mitgliedern kam es 1996 zum Streit. Max Cavalera verließ daraufhin die Band. Igor Cavalera trommelte noch zehn weitere Jahre für die Thrasher, bevor auch er Sepultura den Rücken kehrte. Seitdem machen die Cavalera-Brüder unter dem Banner Cavalera Conspiracy zusammen Musik.

