Skid Row sehen sich dazu gezwungen, ihre für Oktober geplante Tournee zum THE GANG’S ALL HERE-Album durch Nordamerika zu verschieben. So werden die Achtziger-Heroen dort erst im März 2024 zusammen mit Buckcherry durch die Lande ziehen. Der Grund hierfür ist der gesundheitliche Zustand von Sänger Erik Grönwall, der aufgrund einer Stammzellentransplantation von vor zwei Jahren hier und da noch langsam machen muss.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Skid Row schreiben in den Sozialen Medien: „Aus höchster Sorge um die Gesundheit und das Wohlbefinden von jemanden aus unserer Mitte — Skid Row-Lead-Sänger Erik Grönwall — hat die Band die Entscheidung getroffen, den dritten Abschnitt ihrer sehnsüchtig erwarteten US- und Kanada-Tour, die ursprünglich für Oktober 2023 angesetzt war, auf März 2023 zu verschieben.“ Der vierte Tourneeabschnitt im Dezember bleibt hiervon offenbar unberührt.

Frontmann Erik Grönwall hat sich überdies selbst zu Wort gemeldet: „Ich möchte mich bei all den Fans, den Veranstaltern, Buckcherry und dem Skid Row-Team sowie meinen Band-Kollegen entschuldigen. Wegen der Stammzelltransplantation, die ich ich am 12. August 2021 hatte, ist mein Immunsystem noch immer in Teilen beeinträchtigt. Das kann zu längeren Wartezeiten führen, bevor man nach Infektionen die Freigabe bekommt, sowie zu einer beeinträchtigten Fitness während Infektionen. Es wird mit der Zeit besser werden. Und alles, was ich bis dahin machen kann, ist, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen, und sicherzustellen, dass ich eine bessere Balance habe, was Tourneen angeht.“

