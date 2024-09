Skillet: John Cooper über politische Nutzung seiner Songs

auch interessant

Eine Reihe von Musikern haben dem US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bereits untersagt, ihre Musik während Wahlkampfauftritten zu verwenden. Wie allerdings Skillet-Frontmann John Cooper im Rahmen der ‘The Jacob Buehrer Show’ erklärte, hat er zu dem Thema eine deutlich entspanntere Position.

Skillet: Donald Trump dürfte ihre Musik verwenden

Empfehlung der Redaktion Donald Trump: Metaller reagieren auf Attentat Heavy Metal In der Metal- und Rock-Welt ist man sich einig: Egal, was man über Donald Trump denken mag, dieses Attentat war falsch und krank. „Früher war ich der Meinung, dass jeder meine Musik spielen kann. Ich liebe einfach das Land“, sagte Cooper. „Also ist es mir egal. Ich würde es nicht so auffassen, dass ich mich zu einer bestimmten Wahlentscheidung bekenne, wenn jemand mein Lied spielt. Es ist eine der magischen Eigenschaften von Musik, dass sie für jeden etwas anderes bedeuten kann. Ich habe das Gefühl, dass sich die Spielregeln auf so bizarre Weise ändern, dass ich jetzt gezwungen bin, über Dinge nachzudenken, über die ich in Zukunft nicht nachgedacht hätte. Aber ich stehe immer noch hinter meiner Meinung.

Wenn irgendein Präsidentschaftskandidat mein Lied verwenden würde, würde ich nie zum Telefon greifen, meinen Anwalt anrufen und sagen: ‚Halten Sie diese Person davon ab, mein Lied zu verwenden.‘ Ich würde einfach sagen: ‚Hey, ich wähle niemanden, aber es ist mir egal, ob mein Lied verwendet wird.

Friedensaufruf

Wir sind alle Amerikaner.‘ So denke ich im Moment, aber ich behalte mir das Recht vor, meine Meinung später zu ändern. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich versuche, einen Kandidaten davon abzuhalten, Skillet-Musik zu verwenden, obwohl ich sagen muss, dass die Welt im Moment sehr seltsam wird. Das macht mich wirklich traurig.

REVOLUTION auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Pearl Jam: Ist Donald Trump ein Performance-Künstler? Grunge Pearl Jam-Gitarrist Stone Gossard kommentierte die mögliche Wiederwahl Donald Trumps und warnte davor, auf dessen plumpe Äußerungen hereinzufallen. Ich wünschte wirklich, wir könnten alle einfach Amerikaner sein und und unsere Gegenüber nicht verteufeln. Aber ich möchte auch nicht naiv sein und nicht erkennen, dass wir in einer Zeit leben, in der es zwei verschiedene Visionen für das Land gibt. Und so kann es sein, dass wir uns nicht einmal in den grundlegenden Fragen der Bürgerrechte einig sind. Und wenn das so ist, dann ist es eben so. Wenn jemand meine Musik verwenden möchte, dann nur zu.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.