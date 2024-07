Donald Trump: Metaller reagieren auf Attentat

Foto: William B. Plowman, NBC via GettyImages. All rights reserved.

Donald Trump bei einem Presse-Event am 14. September 2023 in Bedminster, New Jersey

Am Samstag, den 13. Juli ereignete sich bekanntlich ein Attentat auf Donald Trump. Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner überlebte. Die USA befinden sich seitdem im Schock — kein Wunder also, dass auch verschiedene Metaller und Rocker hierzu ihre Gefühle ausdrücken.

Scheußlich & krank

Kiss-Sänger und -Gitarrist Paul Stanley kommentiert zum Beispiel: „Die Schüsse auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump sind ein entsetzliches Beispiel für den Zustand unseres Landes. Niemand hat das Recht, Gewalt zu benutzen, um seine Ansichten voranzubringen. Demokratie basiert auf Wahlen, die den Willen des Volkes bestimmen.“ Dee Snider von Twisted Sister schließt sich an: „Auf so vielen Ebenen inakzeptabel! Es ist einfach nur verdammt scheußlich, was gestern passiert ist. Man kann mit der anderen Partei so viel streiten, wie man will. Aber erhebe niemals die Hand gegen sie. Respektiere ihr Recht, etwas anderes zu glauben als du.“

Des Weiteren meldete sich Bret Michaels von Poison zu Wort: „Nach diesem Akt des Terrors und der Dummheit durch diesen Täter, der Ex-Präsident Donald Trump verwundet und das unschuldige Leben einer weiteren Person genommen hat, ergehen unser Beileid, unsere Gebete und Genesungswünsche an alle Betroffenen.“ Darüber hinaus schrieb Testament-Gitarrist Alex Skolnick: „Es war eine kranke Person (oder mehrere, das wissen wir noch nicht), die gerade versucht hat, den früheren Präsidenten der USA zu erschießen. Auch war es eine kranke Person, die das Zuhause von Nancy Pelosi angegriffen hat.“

Dies ist nicht der Weg

