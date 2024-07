Slash (Guns N’ Roses) trauert um Stieftochter

Guns N’ Roses-Gitarrist Slash bei einem Auftritt für sein Blues-Soloalbum ORGY OF THE DAMNED am 29. Mai 2024 in Los Angeles

Slash muss in diesen Tagen Abschied von seiner Stieftochter nehmen. Lucy-Bleu Knight ist am 19. Juli 2024 verstorben. Die junge Frau wurde lediglich 25 Jahre alt. Über die Todesumstände und -ursache hat der Guns N’ Roses-Gitarrist nichts verraten. In Konsequenz hat der 59-Jährige vier Termine seiner „S.E.R.P.E.N.T.“-Blues-Festival-Tour abgesagt und wird erst wieder am 28. Juli in Toronto auf der Bühne stehen.

Mit Lucys Mutter Meegan Hodges war Slash zum ersten Mal in den Achtziger Jahren zusammen. Später kam der Sleaze-Rocker nach seiner Trennung von Perla Ferrar wieder mit Hodges zusammen. Der leibliche Vater von Lucy-Bleu, die selbst rund 35.000 Instagram-Follower hatte und für Electric Lady Management arbeitete laut Daily Mail, ist Mark Knight. In den Sozialen Medien schrieben Slash und Meegan über ihren Verlust: „Lucy-Bleu Knight (geboren am 6. Dezember 1998), geliebte Tochter von Meegan Hodges und Mark Knight, Stieftochter von Samantha Somers Knight und Slash, Schwester von Scarlet Knight, Stiefschwester von London und Cash Hudson, schied am 19. Juli 2024 friedlich im kalifornischen Los Angeles aus dem Leben.

Lucy-Bleu war eine unglaublich talentierte Künstlerin, eine leidenschaftliche Träumerin sowie eine bezaubernde, liebenswerte, süße Seele. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit, in der sie trauert und diesen verheerenden Verlust verarbeitet, um Privatsphäre und, dass sich die Spekulation in den Sozialen Medien auf ein Minimum beschränkt.“ Auf seiner „S.E.R.P.E.N.T.“-Tour begleiten Slash folgende Musiker: Bassist Johnny Griparic, Keyboarder Teddy „ZigZag“ Andreadis, Schlagzeuger Michael Jerome und Sänger/Gitarrist Tash Neal.

