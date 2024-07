Slash: Versöhnung mit Axl Rose war großartig

Slash hat in einem neuen Interview in ‘The Abe Kanan Show’ beim Radiosender 98 Rock aus Sacramento über die Wiedervereinigung von Guns N’ Roses geplaudert. Die Sleaze-Rocker fanden sich bekanntlich für ihre „Not In This Lifetime“-Tour wieder zusammen, die im April 2016 ihren Startschuss hatte. Laut dem 58-Jährigen war es toll, die Wogen zwischen ihm und Axl Rose zu glätten.

Einmaliges Feeling

„Es war großartig“, entsinnt sich Slash. „Gott, das ist eine lange Geschichte. Aber es war super, als Axl und ich wieder miteinander gesprochen haben, denn ich habe ihn vermisst. Wir hatten so viel Feindseligkeit entwickelt, dass es einfach schlimmer und schlimmer wurde, je mehr Zeit verging. Als wir also endlich wieder miteinander redeten, und ich anfing anzusprechen, Musik zu spielen, hob sich irgendwie ein Gewicht von unseren Schultern. Und es war aufregend, wieder zusammenzukommen. Und es gab diese Chemie, die man irgendwie vergisst. Wie intensiv sie doch ist, wenn man zusammen auf die Bühne geht oder einfach nur zusammen arbeitet. Ich bin wirklich froh, dass wir es hinbekommen haben, all das hinter uns zu lassen.“

2021 referierte Slash in einem Interview mit Revolver ein wenig über seine Faszination für Axl Rose: „Ich habe für eine Weile immer wieder mit anderen Sängern gearbeitet. Doch als ich Axl begegnete, und wir anfingen miteinander zu jammen, war er der einzige Sänger, der jemals einen emotionalen Inhalt eingebracht hat. Das berührte mich auf gefühlsmäßiger Ebene und auf energetischer Ebene. Ein Song hob sich urplötzlich auf ein ganz anderes Level — und ich habe es gespürt. Da habe ich realisiert, wo sich Musik und Gesang wirklich treffen. Zuvor war jeder, mit dem ich gearbeitet hatte, mies. Ich hatte keine Verwendung für sie und spielte lieber nur instrumental. Aber das war das erste Mal, dass sich dieses ergreifende Gefühl einstellte, das man kriegt, wenn sich die Dinge auf textlicher, stimmlicher und musikalischer Ebene verbinden.“

